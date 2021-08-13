Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Ива Хауссенера и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 21:18, 21:14 в пользу россиян. На стадии 1/8 финала Красильников и Стояновский сыграют с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой, которые заняли первое место на групповом этапе.

В другом матче 1/16 финала россияне Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют с немцами Александром Валькенхорстом и Свеном Винтером. Российские волейболисты Никита Лямин и Тарас Мыськив заняли первое место в группе и обеспечили себе участие в 1/8 финала. На этой стадии они сыграют с победителями матча между австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Валлером и немцами Лукасом Пфрецшнером и Нильсом Элерсом.

Красильников и Стояновский являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио, чемпионами мира 2019 года. На чемпионате Европы 2020 года в латвийской Юрмале россияне заняли второе место.