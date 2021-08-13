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Допинг в спорте

Вице-чемпионка Олимпиады по спортивной ходьбе Гонсалес дисквалифицирована до 2026 года

К наказанию за употребление запрещенных веществ добавилась дисквалификация за фальсификацию данных

ТАСС, 13 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной ходьбе мексиканка Мария Гонсалес дисквалифицирована еще на четыре года за фальсификацию данных. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Гонсалес уже отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Новая дисквалификация вступит в силу после окончания первого срока отстранения от соревнований - 16 ноября 2022 года. Таким образом, Гонсалес не сможет принимать участия в соревнованиях до ноября 2026 года.

Гонсалес 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в ходьбе на 20 км. Также мексиканка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне в 2017 году и дважды становилась победительницей командного чемпионата мира по ходьбе (2016, 2018).

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