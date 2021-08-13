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ЧМ-2022 по футболу

Тил вошел в расширенный состав сборной Нидерландов на матчи отбора к чемпионату мира

Принадлежащий "Спартаку" полузащитник на правах аренды выступает за "Фейенорд"
Гус Тил EPA-EFE/PHILIPP SCHMIDLI
Описание
Гус Тил
© EPA-EFE/PHILIPP SCHMIDLI

ТАСС, 13 августа. Полузащитник московского "Спартака" Гус Тил, выступающий на правах аренды за "Фейенорд", вошел в расширенный состав сборной Нидерландов по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

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Всего в состав вошли 25 футболистов. В нем не оказалось полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, который в данный момент восстанавливается после травмы.

1 сентября нидерландцы на выезде сыграют с командой Норвегии. 4 и 7 сентября команда проведет домашние матчи со сборными Черногории и Турции соответственно.

Тилу 23 года, он подписал четырехлетний контракт со "Спартаком" в августе 2019 года. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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