Семенов и Лешуков вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли немцев Александра Валькенхорста и Свена Винтера и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 14:21, 21:17, 15:9 в пользу россиян. На следующей стадии они сыграют с нидерландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде.

Ранее в 1/16 финала россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Ива Хауссенера (21:18, 21:14). На стадии 1/8 финала они сыграют с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой. Никита Лямин и Тарас Мыськив заняли первое место в группе и обеспечили себе участие в 1/8 финала, где сыграют с победителем матча между австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Валлером и немцами Лукасом Пфрецшнером и Нильсом Элерсом.

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.