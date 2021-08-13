{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Семенов и Лешуков вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россияне обыграли немцев Александра Валькенхорста и Свена Винтера

ТАСС, 13 августа. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли немцев Александра Валькенхорста и Свена Винтера и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 14:21, 21:17, 15:9 в пользу россиян. На следующей стадии они сыграют с нидерландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде.

Ранее в 1/16 финала россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Ива Хауссенера (21:18, 21:14). На стадии 1/8 финала они сыграют с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой. Никита Лямин и Тарас Мыськив заняли первое место в группе и обеспечили себе участие в 1/8 финала, где сыграют с победителем матча между австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Валлером и немцами Лукасом Пфрецшнером и Нильсом Элерсом.

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу
Национальную команду на домашнем мировом первенстве представят игроки трех клубов
Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу
Читать полностью