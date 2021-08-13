Московское "Динамо" сыграет с "Оренбургом" на групповом этапе Кубка России по футболу

ТАСС, 13 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" встретится с "Оренбургом" и ставропольским "Динамо" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая транслировалась в эфире "Матч ТВ".

Команды попали в группу 11.

В группе 1 сыграют "Краснодар", краснодарская "Кубань" и "Ленинградец" из Ленинградской области;

в группе 2 - екатеринбургский "Урал", "Камаз" из Набережных Челнов и владимирское "Торпедо";

в группе 3 - тульский "Арсенал", московский "Велес", "Динамо" из Брянска;

в группе 4 - "Нижний Новгород", воронежский "Факел" и барнаульское "Динамо";

в группе 5 - "Ростов", московское "Торпедо" и "Чайка" из села Песчанокопского Ростовской области;

в группе 6 - "Уфа", "Алания" из Владикавказа и "Легион-Динамо" (Махачкала);

в группе 7 - грозненский "Ахмат", волгоградский "Ротор" и "Кайрат" (Москва);

в группе 8 - подмосковные "Химки", калининградская "Балтика" и "Саранск";

в группе 9 - самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и ногинское "Знамя";

в группе 10 - московский ЦСКА, липецкий "Металлург" и "Зенит" из Ижевска.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала.

Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.

Матчи группового этапа пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".