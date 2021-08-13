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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу

Национальную команду на домашнем мировом первенстве представят игроки трех клубов
Игроки сборной России по пляжному футболу Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Опубликован окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

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В состав сборной России вошли 14 игроков: голкиперы - Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба - "Локомотив"); полевые игроки - Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все - "Спартак"), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - "Кристалл").

Главным тренером сборной России является Михаил Лихачев, помогать ему будет Илья Леонов и тренер вратарей Андрей Бухлицкий.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира пройдет впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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