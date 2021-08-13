Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу

ТАСС, 13 августа. Опубликован окончательный состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Стартовала открытая продажа билетов на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

В состав сборной России вошли 14 игроков: голкиперы - Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба - "Локомотив"); полевые игроки - Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все - "Спартак"), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - "Кристалл").

Главным тренером сборной России является Михаил Лихачев, помогать ему будет Илья Леонов и тренер вратарей Андрей Бухлицкий.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира пройдет впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).