Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в июле взяли у спортсменов более 640 проб

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле взяли у спортсменов 641 пробу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле в качестве тестирующей организации было собрано 595 проб, в том числе 18 - на основе заключенных контрактов, - сказал представитель РУСАДА. - По заказу других тестирующих организаций было отобрано 46 проб. Таким образом, всего в июле была взята 641 допинг-проба".

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале - 705, в марте - 701, в апреле - 896, в мае - 1 047, в июне - 1 127.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы (годовой план - 7 500).