Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев возобновит тренировки в сентябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев намерен отдохнуть от бокса до сентября, после чего возобновит тренировки. Об этом он сообщил в пятницу в ходе прямого эфира о развитии физкультуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как Батыргазиев принес российской команде первое золото в боксе на Играх

Ногайский Лев. Как Батыргазиев принес российской команде первое золото в боксе на Играх

На Олимпиаде Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль.

"Нужно отдохнуть, весь август отдыхать активно без бокса, - сказал спортсмен. - В сентябре начну тренировки. Думаю, будут хорошие новости, я вас обрадую. Сейчас можно совмещать любительский и профессиональный бокс. Думаю, будут профессиональные бои".

Он добавил, что будет готовиться к следующим Олимпийским играм. "Если одна олимпийская медаль в копилке, то нужно будет удваивать - это того стоит. Будем трудиться и радовать своими победами", - добавил олимпийский чемпион.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.