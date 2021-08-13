Семин: все участники Кубка России по футболу равны

ТАСС, 13 августа. Определять, какая группа в Бетсити - Кубке России по футболу лучше, бессмысленно, все участники равны. Об этом заявил главный тренер "Ростова" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Подопечные Семина попали в группу к московскому "Торпедо" и "Чайке" из села Песчанокопского Ростовской области.

"Кубок тем и отличается, что все команды равны. Чуть больше мотивации, чуть меньше это определяет результат, для нас ["Ростова"] есть плюсы, далеко летать не надо, но основное в другом, в кубке все равны, определять, какая группа лучше, бессмысленно. Кубок всегда для нас важен, будем за него бороться", - сказал Семин.

Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. Матчи группового этапа пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".