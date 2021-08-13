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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Рылова считает удачной нынешнюю систему отбора в сборную России по плаванию

Андрей Шишин отметил, что в следующем году перерыв между отборочным чемпионатом стран и мировым первенством составит месяц

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нынешняя система отбора в сборную России по плаванию на главные старты сезона является оптимальной. Такое мнение ТАСС высказал Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

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Во время Игр в Токио большинство российских пловцов показали время значительно хуже того, что они продемонстрировали на апрельском отборе в олимпийскую команду. Ряд специалистов перерыв в несколько месяцев между отбором и главным стартом считают слишком большим.

"Если смотреть статистику, то все топовые тренеры, причем не только в России, но и в мире, пиковые результаты показывают в конце сезона, - сказал Шишин. - Если мы посмотрим на Женину историю с 2007 по 2021 год, то в любом состоянии, что бы его не останавливало, какие бы травмы у него ни были, никогда не было ни одного прокола, всегда пик приходился на нужный момент".

"Я к нынешней системе адаптировался, считаю ее очень хорошей. Во время отбора мы не выкладываем все карты, после работа продолжается. А если мы говорим про американскую систему подготовки, то да, за три недели отбор имеет место быть, система хорошая. Но мне она не нравится тем, что если я из спортсмена беру максимум возможного, то иногда удержать месяц форму очень тяжело", - добавил он.

Тренер отметил, что у сторонников американской системы отбора будет возможность проявить себя в следующем году - перерыв между отборочным чемпионатом России и чемпионатом мира составит месяц.

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