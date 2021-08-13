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КХЛ

Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

ТАСС, 13 августа. Сергей Востриков покинул пост главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Горбенко.

Востриков был назначен наставником "Адмирала" в апреле, ранее он возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Молот-Прикамье" и команду Азиатской хоккейной лиги "Сахалин". В качестве игрока выступал за "Торпедо" из Тольятти (сейчас - "Лада"), воскресенский "Химик" и московский ЦСКА.

31 марта "Адмирал" приняли в состав участников КХЛ и допустили к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. "Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

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