Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского отстранен от соревнований

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Брат Игоря Полянского, провалившего допинг-тест перед Олимпиадой в Токио, Дмитрий Полянский отстранен от соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).

"Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга, в нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещенные препараты недопустимо. Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований. Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование", - отметил Матыцин.