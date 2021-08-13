Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского отстранен от соревнований

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Брат Игоря Полянского, провалившего допинг-тест перед Олимпиадой в Токио, Дмитрий Полянский отстранен от соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.
В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).
"Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга, в нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещенные препараты недопустимо. Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований. Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование", - отметил Матыцин.
"Если вина спортсменов и других причастных к данному инциденту лиц будет доказана, их ждет максимально жесткое наказание. К успешному выступлению нашей команды в Токио сейчас приковано внимание всего мира, и это накладывает дополнительную ответственность на каждого российского спортсмена. Мы считаем неприемлемыми любые действия, касающиеся нарушения антидопинговых правил. Уверены, что этот случай является единичным и не отразится на общем восприятии того, какие серьезные меры принимаются в России для борьбы с допингом", - добавил министр спорта РФ.
Игорю Полянскому 31 год, он принимал участие в двух Олимпиадах. В Токио он занял 43-е место в личном турнире и 14-е в смешанной эстафете вместе со своим старшим братом Дмитрием Полянским, а также Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой.