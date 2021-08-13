Борис Ротенберг: футболистов "Сочи" нельзя упрекнуть за вылет из Лиги конференций

ТАСС, 13 августа. Футболисты "Сочи" выложились на максимум в матче квалификации Лиги конференций против сербского "Партизана". Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал президент клуба Борис Ротенебрг.

"Сочи" в серии пенальти проиграл "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и завершил выступление в турнире.

"К сожалению, вчера фортуна была не на стороне "Сочи", но команду ни в чем не упрекнуть, - сказал Ротенберг. - Ребята выложились на все сто. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду".

"Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы обыграли "Партизан" и прошли дальше, но это футбол. Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков", - добавил он.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.