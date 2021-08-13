{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Клуб НХЛ "Флорида" подписал контракт с Джо Торнтоном

42-летний нападающий заключил соглашение на один год
Джо Торнтон AP Photo/Rich Lam
Описание
Джо Торнтон
© AP Photo/Rich Lam

ТАСС, 13 августа. Нападающий Джо Торнтон продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

Торнтону 42 года, на его счету 1 680 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 529 (425 шайб + 1 104 результативные передачи) очков. Хоккеист выступал за "Бостон", "Сан-Хосе", "Торонто" и швейцарский "Давос". В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом (2010), обладателем Кубка мира (2004, 2016).

Торнтон шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, в 2006 году получил "Харт трофи" - приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата.

Теги
НХЛ
Шахматные турниры
Россиянка Ольга Гиря проиграла в пятом туре чемпионата Европы по шахматам
Она уступила черными фигурами представительнице Армении Марии Геворгян
Читать полностью