В Минспорте состоялось спортивное мероприятие в честь Дня физкультурника

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спортивное мероприятие в честь предстоящего Дня физкультурника прошло в пятницу в Министерстве спорта России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники Минспорта и подведомственных организаций приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и фитнес-зарядке. Также на мероприятии прошли соревнования по настольному теннису, городошному спорту, спортивному метанию ножа и мини-футболу.

"Хочу поздравить всех с наступающим Днем физкультурника, в этот день мы традиционно организуем соревнования для наших сотрудников, гостей. Надеюсь, эта традиция сохранится, - отметил министр спорта Олег Матыцин. - Если посмотреть на результаты, которые участники показали на площадках, то можно увидеть, что это не разовая история, люди уделяют внимание своей спортивной форме".

"Как говорили древние, в здоровом теле - здоровый дух, и мы придерживаемся такого же мнения. Это помогает нашей ежедневной работе", - добавил министр.

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Планируется, что в этом году в физкультурно-спортивных мероприятиях примут участие порядка 5 млн человек по всей России.