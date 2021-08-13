Президент "Оренбурга" назвал непростой группу клуба в Кубке России по футболу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Группа клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург" в Бетсити - Кубке России является непростой. Такое мнение ТАСС высказал президент оренбургского клуба Василий Еремякин.

"Оренбург" на групповом этапе турнира сыграет с московским и ставропольским "Динамо". Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала.

"Будем бороться за победу в группе, как получится - другой вопрос, - сказал Еремякин. - Трудно оценить соперников, наверное, непростой вариант, потому что "Динамо" хорошо выглядит в последнее время. Стадион "Оренбурга" готов к приему болельщиков, у нас ограничения по линии Роспотребнадзора, но следующая игра с "Велесом" [14 августа] пройдет со зрителями, арену смогу посетить официально 800 болельщиков, Роспотребнадзор рекомендовал объективно оценивать ситуацию. Поэтому кубковый матч мы примем, к этому времени, возможно, улучшится эпидемиологическая ситуация, но постараемся, чтобы зрители были".

1 июля начались работы по увеличению вместимости на стадионе "Газовик", количество мест на трибунах увеличится с 7,5 тыс. до 10 тыс. "Сейчас сложно сказать, сколько болельщиков будет на матче с "Динамо", не от нас зависит. Что касается реконструкции стадиона, то все идет по плану, мы работаем, подрядчик работает. Сроки сдачи не изменились, мы придерживаемся того срока, который заявляли, то, что к июню стадион будет отвечать требованиям регламента по количеству мест", - добавил Еремякин.

"Оренбург" в прошедшем сезоне занял второе место в турнирной таблице ФНЛ, дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Однако клуб сезон-2021/22 проводит в ФНЛ, так как не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям лиги по вместимости. "Оренбург" с 10 очками после пяти игр занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Матчи группового этапа Кубка России пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".