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Шахматные турниры

Россиянка Ольга Гиря проиграла в пятом туре чемпионата Европы по шахматам

Она уступила черными фигурами представительнице Армении Марии Геворгян

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Ольга Гиря черными фигурами проиграла представительнице Армении Марии Геворгян в пятом туре женского чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд составляет $54,5 тыс.

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Шахматные турниры
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