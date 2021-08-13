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Футбол в России

Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА перенесли на 26 августа

Встречи шестого тура перенесены в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года
Сердар Азмун ("Зенит") и Виктор Васин (ЦСКА) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун ("Зенит") и Виктор Васин (ЦСКА)
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Матч шестого Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и ЦСКА перенесен с 28 на 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

26 августа также состоятся встречи "Уфа" - "Крылья Советов", "Спартак" - "Сочи", "Ахмат" - "Арсенал". 27 августа сыграют "Урал" и "Ростов", "Химки" и "Нижний Новгород", "Динамо" и "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин".

Перенос матчей шестого тура связан с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Изначально матчи шестого тура должны были пройти 28-29 августа.

В связи с переносом матчей шестого тура изменения претерпело расписание пятого тура. Изначально он должен был пройти с 20 по 23 августа. Игра между "Уралом" и "Динамо" перенесена с 20 на 21 августа, а встреча "Крылья Советов" - "Сочи" - с 23 на 21 августа.

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