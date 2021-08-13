Барышева заявила, что не против участия трансгендеров в мужских соревнованиях конькобежцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Участие трансгендеров в мужских соревнованиях по конькобежному спорту допустимо, в женских - несправедливо. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.
"Честно говоря, не помню ни одного трансгендера в конькобежном спорте или шорт-треке, - сказала Барышева. - Я не против, если спортсмены, сменившие пол на мужской, будут соревноваться с мужчинами. Женские лидеры зачастую могут составить мужчинам конкуренцию, мы это видим по абсолютным результатам".
Согласно принятому регламенту сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений при условии наличия письменного подписанного заявления о том, что их гендерная индентичность теперь мужская. ISU выдаст специальный сертификат, подтверждающий право фигуриста на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены, сменившие пол на женский, смогут выступать на соревнованиях только если общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. В случае несоблюдения этого требования право спортсмена на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на год, при этом он не может принимать участие в соревнованиях мужчин на протяжении четырех лет после смены пола.
"В спорте главное справедливость, а наш вид спорта один из самых справедливых видов. У нас речь идет о секундах. И поэтому в целом не могу положительно высказаться по допуску к женским соревнованиям спортсменов, сменивших пол на женский", - добавила Барышева.