Боец ММА Монсон поддержал участников чемпионата мира по грэпплингу в Уфе

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон встретился с участниками чемпионата мира по грэпплингу среди юниоров. Он пообщался со спортсменами до начала соревнований, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства спорта Башкирии.

"Поддержать юных участников приехал мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон, - говорится в сообщении. - Перед началом соревнований боец смешанного стиля дал наставления для всех желающих участников чемпионата, а также рассказал о своих предстоящих спортивных планах".

Монсон рассказал об идее открытия в Уфе школы борьбы, где он планирует делиться опытом с юными спортсменами, и пожелал участникам чемпионата удачно выступить в соревнованиях.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен стал членом совета депутатов Красногорского городского округа Московской области. В настоящее время он по приглашению властей Башкирии занимается развитием борьбы в Уфе.

Для проведения чемпионата на "Уфа-Арене" подготовили четыре ковра, соревновательная программа началась 13 августа по неолимпийскому виду борьбы - грэпплингу. С 16 по 22 августа участники выявят сильнейших в греко-римской и вольной борьбе, также соревнования пройдут среди юниорок.