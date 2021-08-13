{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Траньков: выступление трансгендеров в фигурном катании не повлияет на результаты

Международная федерация опубликовала правила участия трансгендеров в соревнованиях

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выступление трансгендеров на международных соревнованиях по фигурному катанию не повлияет на результаты. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

На эту тему
Международный союз конькобежцев установил правила участия трансгендеров в соревнованиях
Международный союз конькобежцев установил правила участия трансгендеров в соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

"Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте, - сказал Траньков. - Поэтому если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты".

"Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу", - добавил Траньков.

На Олимпиаде в Токио новозеландка Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

Теги
Фигурное катание
Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране
Чемпион Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк ранее сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости
Читать полностью