{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Лешуков и Семенов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россияне в матче 1/8 финала обыграли представителей Нидерландов
Илья Лешуков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Лешуков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли представителей Нидерландов Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Вельде в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

На эту тему

Матч закончился со счетом 21:13, 21:19 в пользу россиян. В четвертьфинале они сыграют с победителями матча между норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Сёрумом и итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо.

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в матче 1/8 финала проиграли немцам Лукасу Пфрецшнеру и Нильсу Элерсу (19:21, 17:21).

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране
Чемпион Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк ранее сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости
Читать полностью