Лешуков и Семенов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли представителей Нидерландов Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Вельде в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 21:13, 21:19 в пользу россиян. В четвертьфинале они сыграют с победителями матча между норвежцами Андреасом Молом и Кристианом Сёрумом и итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо.

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в матче 1/8 финала проиграли немцам Лукасу Пфрецшнеру и Нильсу Элерсу (19:21, 17:21).

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.