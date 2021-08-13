Юниорский чемпионат мира по борьбе среди кадетов и юниоров стартовал в Уфе

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров стартовал в Уфе с соревнований по неолимпийскому виду - грэпплингу.

В первый день турнира в соревнованиях кадетов по грэпплингу в категории No Gi (спортсмены одеты в облегающие или компрессионные шорты и рашгард) золотые медали завоевали россиянки Улана Ходжинова (весовая категория до 46 кг), Елена Ефремова (до 52 кг), Алина Копейкина (до 65 кг) и Александра Племяшова (до 90 кг). Серебряные награды выиграли представительницы России Диана Мельниченко (до 46 кг), Ангелина Дукина (до 52 кг), Полина Титаренко (до 56 кг), Екатерина Кулиш (до 60 кг), Мария Джамбинова (до 65 кг). Бронзовые награды завоевали россиянки Дарья Юшан (до 49 кг), Варвара Машкина (до 56 кг), Вероника Карахонова (до 60 кг) и Екатерина Буравцова (до 90 кг).

В зачете юниоров чемпионами мира стали россияне Вячеслав Шкодкин (до 42 кг), Мухаммед Османов (до 46 кг), Али Казимов (до 50 кг), Степан Зубков (до 54 кг), Мохмад Закаров (до 58 кг), Гамид Хиясов (до 110 кг). Серебряные награды выиграли россияне Магомедрасул Болоцилаев (до 58 кг), Иса Албогачиев (до 69 кг), Асев Аскендеров (до 85 кг), Дмитрий Горшилин (до 110 кг). Бронзовые медали завоевали россияне Герман Вульф (до 46 кг), Ислам Айдинов (до 54 кг), Апанди Амагаев (до 63 кг), Максим Родионов (до 85 кг), Алияр Нагиев (до 85 кг).

В соревнованиях юниорок победительницами стали россиянки Аделина Мурзабаева (до 53 кг), Анна Ершова (до 71 кг), серебряные медали завоевали россиянки Валерия Давыдова (до 49 кг), Анна Бузило (до 58 кг). У юниоров чемпионами мира стали россияне Хабиб Атлуев (до 58 кг), Исмаил Кадиев (до 62 кг), Ислам Бочкаев (до 66 кг), Расул Абдулвадудов (до 71 кг), Магомедмухтар Гусенов (до 84 кг), Сулим Ходжалиев (до 92 кг), Шахсолтан Алакаев (до 130 кг). Серебряные медали выиграли Шамхан Кушагов (до 77 кг), Исмаил Мугутдинов (до 84 кг), Рустам Билалов (до 130 кг). Бронзовые награды завоевали Никита Равдин (до 62 кг), Шамиль Кумратов (до 66 кг).

Чемпионат мира среди юниоров по грэпплингу завершится 14 августа. Соревнования по вольной борьбе пройдут с 16 по 18 августа, по женской борьбе - с 18 по 20 августа, по греко-римской борьбе - с 20 по 22 августа.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланировали чемпионат мира в Красноярске.