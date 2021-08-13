Тарпищев: успешное выступление в Торонто придает уверенности Медведеву перед US Open

В ночь на субботу Медведев в четвертьфинале турнира в Торонто сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто придает психологической уверенности россиянину Даниилу Медведеву перед Открытым чемпионатом США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Медведев не смог хорошо выступить в Токио на Олимпиаде, потому что пропустил сбор в Южно-Сахалинске из-за проблем с визой. Но из-за Игр ему в Торонто и полегче, чем [Андрею] Рублеву и [Карену] Хачанову (оба теннисиста закончили выступление в Торонто - прим. ТАСС), - сказал Тарпищев. - Он играет хорошо, это придает ему психологической уверенности, хотя турнир не главный, а подготовительный к US Open".

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.