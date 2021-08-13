Алаев: оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу в России сделал уникальный проект

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Оргкомитету чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве, удалось сделать уникальный проект. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба оргкомитета чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

"Хотелось бы поздравить организаторов чемпионата мира, Международную федерацию футбола (ФИФА), - сказал Алаев. - Стадион производит огромное впечатление, нам удалось сделать уникальный проект и очень приятно, что до старта первенства планеты еще неделя, а мы уже к нему готовы. Мы прошли долгий путь, был ковид, другие сложности, но мы их преодолели. Уже понятно, что чемпионат мира пройдет с болельщиками, что для нас самое главное, потому что если такой стадион пустует - атмосфера не та".

"Мы видели, как на Олимпиаде не хватало зрителей. Здесь пусть и с ограничениями, но люди на трибунах будут. Ждем большого праздника, всем, кто принимает участие в событии, спасибо", - добавил генеральный секретарь РФС.

В пятницу на арене чемпионата мира на Фестивальной площади в Лужниках стартовал Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин. Сборная России в первом туре победила американок со счетом 2:1 в дополнительное время.

"Прежде всего хотелось бы поздравить всех с тем, что мы стартовали с таким важным мероприятием, как женский Межконтинентальный кубок. С одной стороны - это такое тестовое соревнование перед чемпионатом мира, но с другой - это большое событие для женского пляжного футбола. Уверен, это будет большой импульс для его развития, потому что играть на такой арене, со зрителями - это происходит впервые в истории. Хотел бы поздравить девушек из нашей сборной с победой, впереди еще игры, верим в них", - заключил Алаев.