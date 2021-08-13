Тренер сборной России по пляжному футболу оценил организацию Межконтинентального кубка

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Условия, созданные на стадионе пляжного футбола в "Лужниках" для участников женского Межконтинентального кубка и мужского чемпионата мира, лучшие за всю историю этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской сборной России Илья Леонов.

Первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин стартовал в пятницу в Москве. В матче открытия турнира бразильянки обыграли команду Испании (3:2). Сборная России сыграла с американками и обыграла их со счетом 2:1 в овертайме.

"Классное мероприятие, очень приятно играть такой турнир - первый в истории женского футбола. Очень круто то, что он проводится в Москве на таком стадионе. Через неделю начнется чемпионат мира, условия здесь великолепные. Лучше никогда не было, а я играл на пяти-шести чемпионатах мира, был и тренером уже, и это лучшее, что было за всю историю пляжного футбола. Я думаю, что с каждым годом будет становиться все лучше и лучше", - сказал Леонов.

Футболистка сборной России Анна Петрова отметила организацию турнира. "Организация чудесная, все очень хорошо. Во-первых, стадион находится в очень красивом месте, можно наблюдать за красотой Москвы, во-вторых, он просто amazing (удивительный - прим. ТАСС), могу сказать по-американски. Очень круто!" - сказала спортсменка.

"Соперницы все без исключения сложные. И США, и Бразилия, и Испания интересны в любых видах футбола - и в пляжном, и в мини, и в большом. Поэтому расслабляться нельзя, нужно стараться в каждом матче", - добавила собеседница ТАСС.

14 августа сборная России сыграет с испанками, 15-го - с бразильянками. Мужской чемпионат мира по пляжному футболу впервые пройдет в Москве с 19 по 29 августа.