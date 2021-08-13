"Бавария" начала чемпионат Германии по футболу с ничьей

ТАСС, 13 августа. Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче первого тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:1. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе.

В составе "Боруссии" мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (42). Польский нападающий, забивший по итогам прошлого чемпионата 41 мяч, седьмой раз подряд отличился в стартовом туре бундеслиги.

"Бавария" провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером "Лейпцига" и "Хоффенхайма". Нагельсман сменил Ханса-Дитера Флика, который стал главным тренером сборной Германии.

Во втором туре "Бавария" 22 августа примет "Кельн". "Боруссия" днем раньше на выезде сыграет с "Байером".

"Бавария" является самой титулованной командой чемпионата Германии (31) и рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии (20). Шесть раз команда из Мюнхена выигрывала Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов). По разу "Бавария" завоевывала Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.