"Ростов" - ЦСКА и еще три матча откроют программу четвертого тура РПЛ

ТАСС, 14 августа. Стартовые матчи четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу. "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", московский "Спартак" примет екатеринбургский "Урал", столичное "Динамо" проведет выездной матч против грозненского "Ахмата", а ЦСКА в гостях сыграет с "Ростовом".

Среди субботних матчей выделяется встреча между "Ростовом" и ЦСКА. По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не вышли в еврокубки, ростовчане финишировали на девятой позиции. На старте сезона-2021/22 "Ростов" потерпел два домашних поражения от "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4), а также сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" (1:1), клуб находится на 14-м месте. ЦСКА на своем поле победил "Уфу" (1:0) и проиграл московскому "Локомотиву" (1:2), а также уступил "Динамо" в гостях со счетом 1:2, армейцы располагаются на 10-й строчке.

Последняя встреча между командами в РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Последняя победа "Ростова" на своем поле датирована 9 марта 2020 года, тогда клуб оказался сильнее со счетом 3:2.

"Ростов" проведет второй матч под руководством Юрия Семина, который возглавил команду 4 августа. Он сменил на этом посту Валерия Карпина, который 23 июля был назначен главным тренером сборной России, при этом в соглашении был прописан пункт о совмещении работы в национальной команде и клубе. 2 августа Карпин покинул "Ростов", решив сосредоточиться на сборной.

В матче с "Ростовом" из-за травм не смогут принять участие защитники ЦСКА Георгий Щенников и Хёрдур Магнуссон, а также нападающий Антон Заболотный, получивший повреждение задней поверхности бедра в матче с "Динамо". Зато в составе армейского клуба могут впервые в сезоне появиться бразильский защитник Бруно Фукс и аргентинский форвард Адольфо Гайч, которые вернулись в расположение команды после выступления на Олимпийских играх, где победу одержала сборная Бразилии. В матче не смогут принять участие нападающие "Ростова" Али Соу и Александр Долгов. Также в составе ростовчан может выйти защитник Баштуш, который был арендован у саудовского "Аль-Айна" до конца сезона.

Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск. Матч пройдет без зрителей, игру обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Ранее стало известно, что Алексей Амелин не сможет отработать игру в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом, вместо него назначен Анатолий Жабченко.

"Спартак" попробует прервать неудачную серию

В другом матче субботы "Спартак" на своем поле встретится с "Уралом". Встреча пройдет на "Открытие-Банк-Арене" и начнется в 17:30 мск. Игру смогут посетить не более 3 000 болельщиков.