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Футбол в России

"Ростов" - ЦСКА и еще три матча откроют программу четвертого тура РПЛ

"Нижний Новгород" на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", московский "Спартак" примет екатеринбургский "Урал", столичное "Динамо" проведет выездной матч против грозненского "Ахмата"

ТАСС, 14 августа. Стартовые матчи четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу. "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", московский "Спартак" примет екатеринбургский "Урал", столичное "Динамо" проведет выездной матч против грозненского "Ахмата", а ЦСКА в гостях сыграет с "Ростовом".

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Среди субботних матчей выделяется встреча между "Ростовом" и ЦСКА. По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не вышли в еврокубки, ростовчане финишировали на девятой позиции. На старте сезона-2021/22 "Ростов" потерпел два домашних поражения от "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4), а также сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" (1:1), клуб находится на 14-м месте. ЦСКА на своем поле победил "Уфу" (1:0) и проиграл московскому "Локомотиву" (1:2), а также уступил "Динамо" в гостях со счетом 1:2, армейцы располагаются на 10-й строчке.

Последняя встреча между командами в РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Последняя победа "Ростова" на своем поле датирована 9 марта 2020 года, тогда клуб оказался сильнее со счетом 3:2.

"Ростов" проведет второй матч под руководством Юрия Семина, который возглавил команду 4 августа. Он сменил на этом посту Валерия Карпина, который 23 июля был назначен главным тренером сборной России, при этом в соглашении был прописан пункт о совмещении работы в национальной команде и клубе. 2 августа Карпин покинул "Ростов", решив сосредоточиться на сборной.

В матче с "Ростовом" из-за травм не смогут принять участие защитники ЦСКА Георгий Щенников и Хёрдур Магнуссон, а также нападающий Антон Заболотный, получивший повреждение задней поверхности бедра в матче с "Динамо". Зато в составе армейского клуба могут впервые в сезоне появиться бразильский защитник Бруно Фукс и аргентинский форвард Адольфо Гайч, которые вернулись в расположение команды после выступления на Олимпийских играх, где победу одержала сборная Бразилии. В матче не смогут принять участие нападающие "Ростова" Али Соу и Александр Долгов. Также в составе ростовчан может выйти защитник Баштуш, который был арендован у саудовского "Аль-Айна" до конца сезона.

Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск. Матч пройдет без зрителей, игру обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Ранее стало известно, что Алексей Амелин не сможет отработать игру в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом, вместо него назначен Анатолий Жабченко.

"Спартак" попробует прервать неудачную серию

В другом матче субботы "Спартак" на своем поле встретится с "Уралом". Встреча пройдет на "Открытие-Банк-Арене" и начнется в 17:30 мск. Игру смогут посетить не более 3 000 болельщиков.

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"Спартак" неудачно начал первый сезон под руководством Руя Витории, который возглавил клуб 24 мая. В чемпионате России красно-белые проиграли на выезде казанскому "Рубину" (0:1) и уступили дома "Нижнему Новгороду" (1:2), а также победили самарские "Крылья Советов" в гостях (1:0). Кроме того, "Спартак" дважды проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, завершил выступление в турнире и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Команда Витории занимает 11-е место в таблице РПЛ.

В четверг ветераны "Спартака" Юрий Гаврилов, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевский, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров опубликовали в газете "Спорт-Экспресс" открытое письмо на имя главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Подписавшиеся просят его навести порядок в клубе, владельцем которого является вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, а компания выступает титульным спонсором красно-белых. 5 августа руководство московского клуба приняло заявление об отставке от спортивного директора Дмитрия Попова. Уже в пятницу "Спорт-Экспресс" опубликовал письмо Рината Дасаева, Сергея Родионова, Евгения Сидорова, Вагиза Хидиятулина, Сергея Шавло и Георгия Ярцева, которые не согласились с мнением других ветеранов "Спартака".

Во вторник Юрий Матвеев покинул пост главного тренера "Урала". Клуб на старте сезона уступил "Краснодару" (0:3) и "Сочи" (0:2), а также сыграл вничью с "Нижним Новгородом" (1:1), екатеринбуржцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Новым главным тренером "Урала" был назначен Игорь Шалимов, специалист подписал контракт на два года.

В пятницу красно-белые объявили о договоренности с бразильском клубом "Атлетико Паранаэнсе", который арендовал до конца сезона нападающего Педро Рошу. В этот же день клуб продлил контракт с нападающим Александром Соболевым до 2026 года.

"Нижний Новгород" не проиграл ни одного матча

Также в субботу "Нижний Новгород" проведет домашний матч против "Уфы". Встреча начнется в 17:30 мск на одноименном стадионе, игру смогут посетить не более 500 болельщиков.

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"Нижний Новгород" на старте своего дебютного сезона в РПЛ не проиграл ни одной встречи. Команда Александра Кержакова победила "Сочи" (1:0) и "Спартак" (2:1), а также сыграла вничью с "Уралом" (1:1), нижегородцы располагаются на пятой позиции. "Уфа" идет на 13-м месте, проиграв ЦСКА (0:1) и "Динамо" (2:3), а также сыграв вничью с "Локомотивом" (1:1).

"Ахмат" встретится с "Динамо", игра начнется в 20:00 мск. Московский клуб одержал три победы в трех турах и занимает третье место в таблице, уступая "Зениту" и "Рубину", которые находятся на первом и втором местах соответственно, по дополнительным показателям. "Ахмат" с тремя очками идет девятым.

Программа четвертого тура продолжится в воскресенье и понедельник. В эти дни состоятся встречи "Локомотив" - "Зенит", "Краснодар" - "Арсенал", "Рубин" - "Крылья Советов" и "Сочи" - "Химки".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо33007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород32104-27
6Сочи32014-26
7Химки31113-44
8Краснодар31025-43
9Ахмат31024-53
10ЦСКА31023-43
11Спартак31022-33
12Арсенал31023-73
13Уфа30123-51
14Ростов30123-71
15Урал30121-61
16Крылья Советов30032-50

 

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