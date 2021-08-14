ТАСС, 14 августа. Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев получил копию украденной серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба академии "Спартака".

В пятницу в Сокольниках состоялась церемония закрытия турнира имени Дасаева. Бывший вратарь получил копию медали чемпионата Европы 1988 года из рук первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна. Чемпионат Европы 1988 года проходил в ФРГ. Сборная СССР в финале турнира уступила команде Нидерландов со счетом 0:2.

Ранее Дасаев сообщал, что все его медали были украдены из квартиры во время нахождения голкипера в Испании.

Дасаев является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака" (1979, 1987), бронзовым призером Олимпиады-1980. С 1988 по 1991 год голкипер выступал за испанскую "Севилью".