Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между американцем Джоном Изнером и французом Гаэлем Монфисом.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021). Хуркач находится на 13-й строчке рейтинга ATP и является обладателем трех титулов под эгидой организации. В 2021 году поляк дошел до полуфинала Уимблдона, по ходу турнира обыграв Медведева со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян "Мастерс" в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.