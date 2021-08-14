Kyodo: решение о допуске зрителей на стадионы во время Паралимпиады примут 16 августа

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Организаторы Паралимпийских игр в Токио намерены 16 августа обсудить вопрос о возможности допуска зрителей на спортивные объекты и принять решение на этот счет. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

В консультациях примут участие представители правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Как ожидается, из-за сильного ухудшения ситуации с коронавирусом в столичном регионе Японии зрители не будут допущены на стадионы в Токио и соседних префектурах Тиба и Сайтама. При этом в префектуре Сидзуока, где также пройдет часть соревнований, предполагается разрешить присутствие болельщиков. Заполняемость спортивных объектов там будет ограничена 50% или 5 тыс. человек.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований на Олимпиаде, которая проходила с 23 июля по 8 августа, проводилось без зрителей.