СМИ: испанский футбольный клуб "Реал" может перейти в чемпионат Англии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Реал" изучает возможность перехода из чемпионата Испании в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес недоволен договором испанской лиги с инвестиционным фондом CVC, который накладывает на участников чемпионата финансовые ограничения. Также президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас крайне негативно относится к идее создания Суперлиги, одним из учредителей которой был мадридский клуб.

По информации источника, чемпионат Англии больше всего отвечает требованиям "Реала" благодаря наличию клубов с мировой известностью и экономической выгоде, которая достигается за счет прав на телевещание. В качестве альтернативных вариантов "Реал" может рассмотреть переход в чемпионат Германии или Италии.

Первый матч чемпионата Испании сезона-2021/22 "Реал" проведет 14 августа, соперником мадридского клуба будет "Алавес". В прошлом сезоне "Реал" занял второе место, набрав 84 очка в 38 играх.