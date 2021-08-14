Овечкин не исключил возвращения в "Динамо" после завершения контракта с "Вашингтоном"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не исключил возможности возвращения в московское "Динамо" по окончании контракта с клубом Национальной хоккейной лиги. Об этом он сообщил ТАСС.

27 июля было объявлено о подписании с 34-летним Овечкиным, находившимся в статусе неограниченно свободного агента, нового контракта с "Вашингтоном" сроком на пять лет. Нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

"Шансы есть, нужно работать. Конечно, рассчитываем выиграть [Кубок Стэнли]. Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в "Вашингтоне"? Поговорим через пять лет", - сказал он.

"Желание [вернуться в "Динамо"] есть, но опять же поговорим через пять лет", - добавил он.

В "Динамо" Овечкин выступал с 2001 по 2005 год, в составе бело-голубых он становился двукратным чемпионом России (2005, 2013). В составе "Вашингтона", за который он выступает с 2005 года (часть сезона-2012/2013 провел в "Динамо"), трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). "Будем стараться", - ответил Овечкин на вопрос, возможно ли, что он побьет рекорд Гретцки.