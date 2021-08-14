Чернышенко: триумф сборной России на Олимпиаде подтвердил любовь россиян к спорту

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия всегда была спортивной страной, и успешное выступление сборной на Олимпийских играх в Токио подтвердило любовь россиян к спорту. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя жителей страны с Днем физкультурника.

"День физкультурника - праздник людей, для которых спорт - это профессия или образ жизни, тех, кто всегда стремится к новым спортивным достижениям, - сказал Чернышенко. - Вдвойне приятно, что этот праздник мы отмечаем после успешного выступления нашей сборной на Олимпийских играх в Токио, Россия всегда была спортивной страной, и триумф отечественного спорта на международной арене еще раз подтверждает любовь россиян к занятиям спортом и физической культурой. Регулярно спортом занимается около 45% населения - это более 70 миллионов жителей нашей страны, растет интерес к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО: в 2020 году порядка 2 миллионов человек приняли участие в тестировании норм ГТО, и практически 50% из них выполнили утвержденные нормы".

"В 2021 году запланировано более 460 различных спортивных мероприятий по тестированию норм комплекса ГТО. Двери десятков тысяч спортивных сооружений открыты в регионах для жителей, желающих заниматься спортом на профессиональном и любительском уровнях. Правительство РФ, Минспорт РФ, региональные спортивные ведомства и учреждения постоянно совершенствуют условия для занятий физической культурой и спортом, чтобы каждый житель нашей страны мог сделать выбор в пользу активного и здорового образа жизни. С праздником - с Днем физкультурника!" - добавил вице-премьер.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио и заняли пятое место в медальном зачете. Россияне на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.