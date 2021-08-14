Мадридский "Реал" опроверг информацию о переходе в чемпионат Англии по футболу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Англии.

Ранее в субботу издание Mundo Deportivo сообщило о том, что "Реал" изучает возможности перехода из чемпионата Испании в Английскую премьер-лигу. В качестве причин назывались несогласие президента "Реала" Флорентино Переса с финансовыми ограничениями в испанской лиге и негативное отношение президента Ла Лиги Хавьера Тебаса к проекту Суперлиги, одним из учредителей которой был мадридский клуб.

"После публикации в газете Mundo Deportivo о том, что наш клуб якобы хочет покинуть чемпионат Испании и перейти в Английскую премьер-лигу, мы хотим заявить, что эта информация абсурдна, это абсолютно невозможно. Главная цель публикации - задеть повседневную жизнь клуба", - говорится в заявлении.

Первый матч чемпионата Испании сезона-2021/22 "Реал" проведет 14 августа, соперником мадридского клуба будет "Алавес". В прошлом сезоне "Реал" занял второе место, набрав 84 очка в 38 играх.