ЦСКА стал победителем хоккейного Кубка Александра Овечкина среди юношей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА на ледовой арене имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске обыграл московское "Динамо" со счетом 13:1 и стал победителем Кубка Александра Овечкина. В соревновании принимали участие спортсмены 2009 года рождения.

"У нас хорошие отношения с Подмосковьем, в принципе, была идея провести такой турнир. Все участники соревнования отнеслись положительно, поэтому решили его проводить каждый год. К сожалению, в прошлом году не получилось провести из-за пандемии, но я думаю, что также будем проводить турнир каждый год", - сказал Овечкин журналистам.

Турнир стартовал 9 августа, в нем приняли участие 12 команд - "Динамо", "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург), "Трактор" (Челябинск), "ЦСКА", "Салават Юлаев" (Уфа), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Локомотив" (Ярославль), "Атлант" (Московская область), "Химик" (Московская область), "Спартак" (Москва), а также "Рыцари" (Чехия). Команды были разделены на две группы по шесть в каждой. Победители групп играли в финале, занявшие вторые места принимали участие в матче за третье место, в этой игре "Спартак" победил "Трактор" (11:3).

На финальном матче присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский. "Хочу выразить слова благодарности Александру Овечкину за то, что в эти годы мы собираем команды пацанов, которые воодушевлены гениальной игрой в хоккей. Хотел бы также поблагодарить всех детских тренеров, которые работают на территории нашего региона, это люди, которые стараются вложить в детей все самое главное. Успехов вам, ребята!" - выступил с приветственным словом Воробьев перед финальной игрой.

"Турнир проходит традиционно перед стартом первенства, которое проводится в России. Конечно, в таком формате команды никогда не встречались и не встретятся между собой, потому что это соревнование собирает лидеров всех субъектов и федеральных округов на одной площадке. Подобных турниров, когда приезжают ребята со всей страны, нет", - сказал ТАСС Терюшков.

Кубок Александра Овечкина проводился в третий раз. Впервые турнир прошел в 2018 году.