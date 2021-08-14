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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Рылова рассказал о планах пловца отказаться от одной из дистанций

Спортсмен на Олимпиаде в Токио одержал победы на дистанциях 100 и 200 м на спине, после окончания соревнований 24-летний пловец рассказал о планах отказаться от одной из дисциплин
Евгений Рылов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стремится стать сверхчеловеком, чем объясняется его желание отказаться от выступления на одной из дистанций. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

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Рылов на Олимпиаде в Токио одержал победы на дистанциях 100 и 200 м на спине, после окончания соревнований 24-летний пловец рассказал о планах отказаться от одной из дисциплин.

"Он озвучил правильное направление, я за него уже давно борюсь. Если спортсмен не разрывается и не стремится стать сверхчеловеком, а сосредоточен на чем-то одном, то это позволит продлить спортивную карьеру. Если работа будет на износ, то карьера будет чуть короче - спортсмен наедается", - сказал Шишин.

"Женя, конечно, хороший двухсотник, но с возрастом все приближаются к спринту - приходит мышечная масса, поэтому сотня дастся чуть легче", - отметил специалист.

Рылов принес России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

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