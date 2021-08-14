Тренер Рылова рассказал о планах пловца отказаться от одной из дистанций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стремится стать сверхчеловеком, чем объясняется его желание отказаться от выступления на одной из дистанций. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Двукратный олимпийский чемпион Рылов заявил, что готовился к медалям Игр в Токио всю жизнь

Рылов на Олимпиаде в Токио одержал победы на дистанциях 100 и 200 м на спине, после окончания соревнований 24-летний пловец рассказал о планах отказаться от одной из дисциплин.

"Он озвучил правильное направление, я за него уже давно борюсь. Если спортсмен не разрывается и не стремится стать сверхчеловеком, а сосредоточен на чем-то одном, то это позволит продлить спортивную карьеру. Если работа будет на износ, то карьера будет чуть короче - спортсмен наедается", - сказал Шишин.

"Женя, конечно, хороший двухсотник, но с возрастом все приближаются к спринту - приходит мышечная масса, поэтому сотня дастся чуть легче", - отметил специалист.

Рылов принес России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.