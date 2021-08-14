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Летние олимпийские виды спорта
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Чемпион мира по плаванию Антон Чупков сообщил тренеру, что завершил карьеру

По словам тренера, такое решение было давно оговорено
Антон Чупков Сергей Бобылев/ТАСС
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Антон Чупков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Антон Чупков после Олимпийских игр в Токио больше не намерен выступать на профессиональном уровне, его карьера закончена. Об этом ТАСС сообщил его тренер Александр Немтырев.

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Намерение уйти из профессионального спорта 24-летний Чупков озвучил во время Олимпийских игр в Токио, после участия в финальном заплыве на коронной для него дистанции 200 м брассом, где он занял четвертое место. Точных сроков окончания карьеры пловец не называл.

"Вы неправильно его поняли, - сказал Немтырев. - Речь шла не о последнем сезоне, а о том, что Олимпийские игры для него были последним стартом. На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился".

"Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно", - добавил специалист.

Также тренер подчеркнул, что Чупков еще полгода назад принял решение отказаться от участия в стартующей в августе Международной лиге плавания (ISL). "И даже если он захочет вернуться, то в чемпионате мира будущего года в Фукуоке он на 90% участвовать не будет", - отметил Немтырев.

Чупков является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзовые награды мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы. Спортсмену принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 м брассом - 2 минуты 6,12 секунды. 

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