Россиянка Мальцевская сыграла вничью в шестом туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 14 августа. Российская шахматистка Александра Мальцевская черными фигурами сыграла вничью с украинкой Наталией Буксой в шестом туре чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

На данный момент Мальцевская, набравшая пять очков, занимает первое место в турнирной таблице.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд составляет $54,5 тыс.