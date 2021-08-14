Участник Олимпиады ирландский тхэквондист Вулли госпитализирован после избиения

ТАСС, 14 августа. Ирландский тхэквондист Джек Вулли попал в больницу и нуждается в хирургическом вмешательстве после избиения в Дублине. Об этом сообщает газета Mirror.

Сообщается, что спортсмен проводил вечер в компании друзей, после чего подвергся нападению неизвестных. "Я переходил дорогу, и там было много людей. И они просто били меня кулаком в рот", - сказал Вулли.

Спортсмен сообщил, что ему наложили швы на лицо, а в дальнейшем может потребоваться пластическая операция.

На Олимпиаде в Токио 22-летний Вулли в 1/16 финала проиграл аргентинцу Лукасу Гусману. Он стал первым в истории ирландским тхэквондистом, который принял участие в Олимпийских играх.