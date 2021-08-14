Тренер отметил прогресс молодежной женской сборной России по грэпплингу

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Молодежная женская сборная по грэпплингу показала хорошие результаты на чемпионате мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Уфе. При этом на соревнования приехали не все сильнейшие спортсмены, сообщил ТАСС старший тренер сборной России по грэпплингу Мурад Абдулаев.

"Девочки довольно неплохо развиваются, хорошо себя показывают, женская сборная хорошо подтянулась, - сказал специалист. - С прошлого года у них отдельный тренер, сейчас они активно участвуют в сборах. Взрослая женская сборная значительно уступала своим конкурентам в Европе и мире, но сейчас я вижу, что молодое поколение неплохо проявляет себя, девочки нам принесли немало медалей".

При этом на чемпионат мира не приехали несколько сильных российских спортсменов, которые удачно выступили на первенстве страны. Абдулаев связал это с отсутствием у них подготовки из-за ограничений. Общий результат команды он назвал удовлетворительным. "В целом, считаю, удовлетворительно выступили спортсмены, вчера мы взяли первое место в категории No Gi, сегодня результаты поскромнее, и участников из России значительно меньше. В принципе, ребята показали себя неплохо, но могли лучше. И конкуренция подросла, сборная Казахстана приехала большим составом", - добавил старший тренер.

Конкуренцию со стороны казахстанских спортсменов отметил и президент Всероссийской федерации грэпплинга Ризван Бочкаев. Он также выделил ряд иностранных сборных, которые приехали на чемпионат, несмотря на ограничения. "Испания вчера заняла третье командное место, сегодня венгры хорошо выступили, Филиппины места занимают, радует это, учитывая ограничение передвижений из-за пандемии. Люди приехали издалека, с несколькими пересадками, и выступают", - поделился Бочкаев.

Всего в юниорском чемпионате мира по грэпплингу приняли участие сборные 13 стран - Армении, Белоруссии, Венгрии, Италии, Киргизии, Филиппин, Казахстана, России, Испании, Румынии, Азербайджана, Хорватии и Литвы. В составе сборной России выступили 79 спортсменов.

Для проведения чемпионата на "Уфа-Арене" подготовили четыре ковра, соревновательная программа началась 13 августа по неолимпийскому виду борьбы - грэпплингу. Соревнования по вольной борьбе пройдут с 16 по 18 августа, по женской борьбе - с 18 по 20 августа, по греко-римской борьбе - с 20 по 22 августа.