Иванов: Шалимов должен наладить игру "Урала" в атаке

В субботу "Урал" в первом матче под руководством Шалимова проиграл "Спартаку" (0:1) в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"За две тренировки, конечно, ничего не изменить, но видно, что команда сегодня сражалась, не хотела проиграть, - сказал Иванов. - Да, были ошибки, но были моменты, когда мы могли забить, однако не получилось. Но считаю, что для дебюта, тем более со "Спартаком", мы сыграли неплохо".

"Если Игорь Михайлович стабилизирует игру в атаке, то все будет нормально. Нам нужно сейчас забивать - это самое главное", - добавил он.

В следующем туре 21 августа "Урал" примет столичное "Динамо".