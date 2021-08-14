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Футбол в России

Иванов: Шалимов должен наладить игру "Урала" в атаке

В первом матче под руководством тренера екатеринбуржцы проиграли "Спартаку" со счетом 0:1

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Урал" Игорь Шалимов должен стабилизировать игру команды в атаке. Такое мнение ТАСС высказал президент екетеринбуржцев Григорий Иванов.

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В субботу "Урал" в первом матче под руководством Шалимова проиграл "Спартаку" (0:1) в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"За две тренировки, конечно, ничего не изменить, но видно, что команда сегодня сражалась, не хотела проиграть, - сказал Иванов. - Да, были ошибки, но были моменты, когда мы могли забить, однако не получилось. Но считаю, что для дебюта, тем более со "Спартаком", мы сыграли неплохо".

"Если Игорь Михайлович стабилизирует игру в атаке, то все будет нормально. Нам нужно сейчас забивать - это самое главное", - добавил он.

В следующем туре 21 августа "Урал" примет столичное "Динамо".

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