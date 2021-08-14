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Футбол в России

Зобнин извинился перед фанатами "Спартака" за поведение после игры с "Нижним Новгородом"

После поражения в матче третьего тура чемпионата России полузащитник красно-белых и еще два игрока команды не стали подходить к трибуне болельщиков "Спартака"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин принес извинения болельщикам команды за свое поведение после матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом". Комментарий Зобнина приводит газета "Спорт-Экспресс".

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После игры с "Нижним Новгородом" (1:2) Зобнин, Айртон и Николай Рассказов не стали подходить к трибуне болельщиков красно-белых. В субботу в матче четвертого тура гол Зобнина принес "Спартаку" победу над "Уралом" (1:0). По ходу встречи болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес Зобнина.

"Я люблю наших болельщиков больше всего, - отметил Зобнин. - Извиняюсь, если меня не правильно поняли. Больше мне им нечего сказать".

После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

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