Зобнин извинился перед фанатами "Спартака" за поведение после игры с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин принес извинения болельщикам команды за свое поведение после матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом". Комментарий Зобнина приводит газета "Спорт-Экспресс" .

После игры с "Нижним Новгородом" (1:2) Зобнин, Айртон и Николай Рассказов не стали подходить к трибуне болельщиков красно-белых. В субботу в матче четвертого тура гол Зобнина принес "Спартаку" победу над "Уралом" (1:0). По ходу встречи болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес Зобнина.

"Я люблю наших болельщиков больше всего, - отметил Зобнин. - Извиняюсь, если меня не правильно поняли. Больше мне им нечего сказать".

После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".