"Ротор" сыграл вничью с "Балтикой" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги

ТАСС, 14 августа. Волгоградский "Ротор" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1 в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Автогол на счету защитника "Ротора" Ильи Бериашвили (83-я минута). Также забитым мячом отметился Игорь Школик (88).

"Ротор" занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав восемь очков в шести матчах. "Балтика" располагается на 13-й строчке, имея пять очков в активе.

В следующем туре 21 августа "Ротор" в гостях сыграет с воронежским "Факелом". В этот же день "Камаз" из Набережных Челнов дома встретится с "Балтикой".

Результаты других матчей тура: "СКА-Хабаровск" - "Торпедо" (Москва) - 0:1; "Енисей" (Красноярск) - "Олимп-Долгопрудный" - 1:0; "Камаз" (Набережные Челны) - "Металлург" (Липецк) - 3:0; "Оренбург" - "Велес" (Москва) - 2:1; "Краснодар-2" - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0; "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Факел" (Воронеж) - 3:0; "Кубань" (Краснодар) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0.

15 августа "Томь" (Томск) дома сыграет с "Акроном" (Тольятти), московский "Спартак-2" на своем поле встретится с "Аланией" (Владикавказ).