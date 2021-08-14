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Футбол в России

Гендиректор "Спартака" изучит письмо по реформам чемпионата России по футболу 16 августа

Одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков изучит письмо от Российского футбольного союза (РФС) по реформам чемпионата страны в понедельник. Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу издание Daily Storm сообщило, что РФС разослал клубам Тинькофф - Российской премьер-лиги предложения по изменению формата чемпионата страны. Одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков.

"Я видел письмо по реформам, но не вникал пока. Я его отложил, в понедельник буду изучать", - сказал он.

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