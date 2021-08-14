Мележиков: реакция фанатов "Спартака" на результаты команды должна взбодрить футболистов

В субботу "Спартак" обыграл "Урал" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:0. С начала игры болельщики вывесили баннеры с критикой в адрес руководства и игроков, скандировали "Руководство, вон!" и выкрикивали нецензурные высказывания. На этой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации по сумме двух матчей португальской "Бенфике".

"То, что творилось на трибунах, должно наоборот взбодрить игроков, - сказал Мележиков. - Я игрокам объяснил - будьте злее, добивайтесь побед. Игроки отреагировали так, как должны были. Если их просят постоять и выслушать какие-то вещи в лицо, то они должны выслушивать и не уходить".

"Болельщики имеют право требовать результат, на старте он не такой, каким мы бы хотели его видеть. Но важные три очка мы получили, и это должно придать уверенности всей команде", - добавил он.

После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".