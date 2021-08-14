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Футбол в России

Мележиков рассказал о переговорах с кандидатами на пост спортивного директора "Спартака"

Генеральный директор красно-белых отметил, что официальных договоренностей с претендентами на эту должность еще нет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Руководство московского "Спартака" находится в прямой коммуникации с кандидатами на пост спортивного директора футбольного клуба. Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

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На прошлой неделе спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил об уходе со своего поста, объяснив свой шаг разногласиями с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.

"Я не буду комментировать фамилии. Мы не будем объявлять хотя бы по той причине, что официальных договоренностей еще нет. Тем не менее находимся в прямой коммуникации с кандидатами, стараемся получать объективное мнение из источников, чтобы не принимать самоличных решений. По этому поводу проводим работу со специалистами и главным тренером", - сказал Мележиков.

Также Мележиков рассказал, что клуб проводит работу по поиску нового правого защитника. "Или легионер, или русский, но такого уровня, чтобы составить конкуренция [Николаю] Рассказову", - заключил он.

После четырех туров Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

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