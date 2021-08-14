Два гола и три результативные передачи Холанда помогли "Боруссии" разгромить "Айнтрахт"

ТАСС, 14 августа. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:2 в домашнем матче первого тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Марко Ройс (23-я минута), Торган Азар (32), Эрлинг Холанд (34, 72) и Джованни Рейна (58). "Айнтрахт" отличился благодаря автоголу Феликса Пасслака (27) и голу Йенса Хауге (86). Холанд поучаствовал во всех пяти голевых комбинациях команды из Дортмунда - на его счету также три голевые передачи.

Холанду 21 год. В прошлом сезоне он с 10 голами стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В чемпионате Германии норвежец забил 27 мячей в 28 играх.

"Боруссия" провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Марко Розе. Последние два сезона австрийский специалист возглавлял "Боруссию" из Мёнхенгладбаха.

Во втором туре дортмундская "Боруссия" 21 августа на выезде сыграет с "Фрайбургом", а "Айнтрахт" в этот же день примет "Аугсбург".