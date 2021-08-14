"Севастополь" стал двукратным обладателем Суперкубка Крыма по футболу

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. "Севастополь" победил "Гвардеец" в матче за Суперкубок Крыма по футболу. Встреча прошла в СОК "Севастополь" в присутствии 1 000 зрителей.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "Севастополя" отличился Артур Айметдинов (3-я минута), у "Гвардейца" мяч забил Амет Дугу (81). В серии пенальти точнее оказались игроки "Севастополя" - 5:3.

"Севастополь" - действующим чемпион Крыма, "Гвардеец" (Скворцово, Симферопольский район) является обладателем Кубка Крыма. Матч за Суперкубок стал первым в новом футбольном сезоне на полуострове. Чемпионат Крыма стартует 21 августа.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория". "Севастополь" во второй раз стал победителем Суперкубка. Также по два раза побеждали "ТСК-Таврия" и "Крымтеплица".