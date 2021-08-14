Разрешенную вместимость стадиона на играх "Спартака" могут увеличить до 5-10 тыс. человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разрешенная вместимость стадиона на домашних матчах московского футбольного клуба "Спартак" может быть увеличена до 5-10 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал гендиректор клуба Евгений Мележиков.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса матчи московских "Динамо", "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА могут посещать до 3 тыс. человек.

"На следующий матч посещаемость будет увеличена, - сказал Мележиков. - Раз в две недели подводятся итоги по динамике заболеваемости. Сейчас она идет на спад, и в рамках постановления [Анны] Поповой (главы Роспотребнадзора - прим. ТАСС) с учетом формулы производится расчет. Возможно, нам увеличат количество зрителей до 5-10 тыс., это будет известно на следующей неделе".